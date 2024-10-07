Аршавин оценил игру Пьянича в матче с "Динамо"

Бывший игрок петербургского "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал выступление новичка московского ЦСКА Миралема Пьянича в матче 11-го тура РПЛ с московским "Динамо".

© ПФК ЦСКА

"Чем запомнился Пьянич в матче с "Динамо"? Если одним словом, то ничем. Нельзя сказать, что он плохо играл. Когда он на Кубок вышел, то у него были эпизоды, в которых у него была возможность показать свой класс. Здесь получилось так, что игра не была на нем завязана — кроме нескольких стандартов. Не думаю, что он в идеальной форме", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Миралем Пьянич на правах свободного агента 26 сентября подписал с московским ЦСКА контракт по схеме "1+1". Первый матч в составе своего нового клуба 34-летний полузащитник провёл 1 октября в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, выйдя на замену на 85-й минуте. Матч закончился победой "армейцев" со счётом 2:0.

6 октября в матче 11-го тура РПЛ с московским "Динамо" новобранец ЦСКА вновь вышел на поле на замену - уже на 75-й минуте. Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 2:1. В этих матчах Пьянич результативными действиями не отметился.