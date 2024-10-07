Нападающий ЦСКА признался, что заранее готовился к празднованию гола в стиле Месси

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, что заранее подготовился к празднованию гола в стиле Лионеля Месси.

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ЦСКА в воскресенье обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче 11‑го тура РПЛ, Мусаев забил победный мяч на 89‑й минуте. После гола форвард снял с себя футболку и продемонстрировал ее болельщикам.

— Празднование гола — импровизация? Или заранее к этому готовился?

— Сидел в отеле и думал, что если я выйду во втором тайме и забью победный, то могу что‑нибудь такое сделать. Поэтому в голове сидело, если честно, — сказал Мусаев «РБ Спорт».