Генич иронично отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу ЦСКА над «Динамо» (2:1) в московском дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Всё предрешил, конечно, выход Пьянича», – написал Генич на своей странице в социальной сети, прикрепив эмоджи «подмигивающее лицо с языком».

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич появился на поле на 74-й минуте минувшего матча. Он не отметился результативными действиями.