Аршавин: было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

© Чемпионат.com

«Игорь Витальевич живёт не на другой планете, все слухи читает, задает вопросы напрямую, ему не отвечают. Он переживает, нервничает, не потому даже, что боится потерять работу, а потому, что качественно работает на этом отрезке, большинство ребят хорошо знает. Это нервирует его и игроков. Он в непростой ситуации сейчас находится.

Было бы здорово, если бы Осинькин возглавил «Оренбург». Думаю, если он сам захочет, то быстро найдет работу. Может, после напряженного графика в «Крыльях» он скажет, что до лета хочет отдохнуть, поездить по теплым странам, посмотреть футбол. В его профессиональных качествах нет сомнений. Я бы не хотел, чтобы он шёл в «Химки», – сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».