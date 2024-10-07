Тренер «Милана» раскритиковал судей после игры с «Фиорентиной»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека раскритиковал судейство в Италии после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 7-го тура Серии А. Напомним, арбитр назначил в этой встрече три 11-метровых удара.

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