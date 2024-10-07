Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на критику в свой адрес

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о результате матча 7-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (1:1) и критике в свой адрес.

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«Первый тайм был не очень хорош, нам нужно было действовать лучше. Это нужно улучшить, потому что это очень важно. Во втором тайме мы были лучше. Мы должны быть более агрессивными. Критика меня не трогает, я готов к этому, я доволен собой и работой с этой командой. До конца чемпионата ещё далеко, ничего страшного, что мы не первые, мы будем совершенствоваться. Мы допустили много ошибок в первом тайме, но если будем играть так, как во втором, то проведём очень хорошие матчи», — приводит слова Доннаруммы Lequipe.

В этой встрече Доннарумма вышел в стартовом составе «ПСЖ», а российский голкипер Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.