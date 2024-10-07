В «Оренбурге» прокомментировали выбор Слишковича главным тренером команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера команды.

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«Выбрали Слишковича по совокупности условий, в которых находится команда и вариантов, которые у нас были. Главная задача тренера — сохранить команду в РПЛ. Я благодарен Владимиру за конструктивный подход и достижение договоренностей, которые мы достигли. Контракт рассчитан на два года», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.