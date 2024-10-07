В РПЛ видят предпосылки для смены чемпиона

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что в национальном первенстве впервые за несколько лет может быть новый чемпион. Его слова приводит Sport24.

«Вижу предпосылки для того, чтобы сменился чемпион. Казалось, что «Зенит» — безоговорочный фаворит, но игра все поставила на свои места. «Зенит» — один из фаворитов. Надеюсь, что будет борьба до последних туров», — заявил Алаев.

Последние шесть розыгрышей чемпионата России победителем становился петербургский «Зенит». В текущем сезоне сыграно уже 11 туров, лидером стал «Краснодар», который набрал 27 очков. Такое же количество у идущего вторым московского «Локомотива», а клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке, набрав на балл меньше.

Четвертым идет московский ЦСКА, набравший 20 баллов. Такое же количество очков у идущего пятым столичного «Динамо», а «Спартак» расположился на шестой позиции, имея 19 очков.

В чемпионате России начинается двухнедельная пауза, связанная с матчами национальных сборных. 12-й тур Российской премьер-лиги стартует 19 октября.