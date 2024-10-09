«Он работает на благо команды»: в «Крыльях Советов» оценили переход Сергеева

Новичок "Крыльев Советов" Иван Сергеев, перешедший из "Зенита", усилил команду. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил полузащитник самарцев Бенхамин Гарре.

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"Сергеев усилил "Крылья Советов". Он очень хороший футболист, который пришел из большой команды. С первого дня, как Иван приехал, он показывает свои сильные качества. К сожалению, ему еще не удалось забить за "Крылья", но любой скажет, что Сергеев очень много работает на благо команды. Это очень важный момент", - заявил Гарре.

Футболист подчеркнул, что не думает о том, сколько мячей Сергеев забьет за сезон. По словам Гарре, гораздо важнее, как форвард проявляет себя в интересах команды. Сергеев перешел в "Крылья Советов" 5 сентября. Его контракт с самарской командой рассчитан на три года.

В текущем сезоне нападающий провел за "Крылья" пять матчей во всех турнирах, в этих играх он не отметился результативными действиями. Отметим, что Сергеев выступал за команду из Самары также в 2020-2021 годах. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья" набрали 11 очков после 11 туров и идут на 10-м месте в турнирной таблице. Следующим соперником самарцев станет "Оренбург", этот матч состоится в Оренбурге 20 октября.