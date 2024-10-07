КДК РФС рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит скандирования болельщиков «Спартака» в адрес «Зенита» во время матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0).

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«Рассмотрим массовое скандирование зрителями трибуны D в матче с «Ростовом» в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся 5 октября. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.