Мостовой ответил, отменит ли стажировку в «Спартаке» из‑за операции

Мостовой не намерен отменять стажировку в «Спартаке» из‑за операции
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что его госпитализация не должна помешать будущей стажировке в «Спартаке».
Ранее «Спартак» подтвердил, что Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в клубе. Позже Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках «Спартака» во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных. В четверг бывший футболист опубликовал в своем Telegram‑канале видео из больничной палаты, в котором сообщил, что ему предстоит операция.
— В понедельник заключительный осмотр, а после него посмотрим, как дальше двигаться. Риска отмены стажировки в «Спартаке» пока нет. До нее еще есть время. Я не передумал туда идти. Все в силе, тем более «Спартак» выигрывает: обыграли «Динамо» и разложили «Ростов» — все хорошо, — цитирует Мостового Sport24.