Мостовой ответил, отменит ли стажировку в «Спартаке» из‑за операции

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сообщил, что его госпитализация не должна помешать будущей стажировке в «Спартаке».

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Ранее «Спартак» подтвердил, что Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в клубе. Позже Деян Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках «Спартака» во время стажировки, которая должна состояться в октябре во время паузы на игры сборных. В четверг бывший футболист опубликовал в своем Telegram‑канале видео из больничной палаты, в котором сообщил, что ему предстоит операция.