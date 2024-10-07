Президент «Оренбурга» прокомментировал слухи о возвращении Деограсии в клуб

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил «Матч ТВ», что общался с Давидом Деограсией о работе в академии клуба, но речь не шла о сотрудничестве в ближайшей перспективе.

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Ранее Sport24 сообщал, что бывший главный тренер «Оренбурга» в ближайшее время может вернуться к работе с молодежной командой.

— Деограсия может в ближайшее время вернуться в «Оренбург» в качестве тренера молодежной команды?

— Это не так. Мы сохранили хорошие отношения. Сегодня у меня была встреча с Деограсией, мы договорились, что в будущем, если он будет востребован в нашей академии, мы обсудим этот вопрос. Это в перспективе. Речь не шла о работе здесь и сейчас. Давид внес существенные позитивные коррективы в работу нашей академии, — сказал «Матч ТВ» Еремякин.

Деограсия возглавлял оренбургский клуб с августа 2023 года. В прошлом сезоне под его руководством команда финишировала на 12‑м месте в турнирной таблице. До этого назначения он работал в структуре «Оренбурга». В понедельник главным тренером был назначен Владимир Слишкович.