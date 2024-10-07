Дзюба запрещает жене пользоваться соцсетями

Российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в YouTube-шоу «Натальная карта» объяснил, почему запрещает своей супруге Кристине пользоваться социальными сетями.

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«По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки —это вообще дичь», — заявил Дзюба.

Дзюба подписал с «Акроном» контракт в последний день трансферного окна в России как свободный агент. В прошлом сезоне опытный нападающий выступал за московский «Локомотив». 36-летний форвард дебютировал за «Акрон» в матче чемпионата Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:0), сделав голевую передачу.

Всего на счету Дзюбы один забитый мяч и три передачи.

5 октября «Акрон» в 12-м туре Российской премьер-лиге сыграл вничью с «Пари Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч тольяттинская команда пропустила на 90+4-й минуте матча. Сам Дзюба результативными действиями не отметился.