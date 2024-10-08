Никто и не думал, что можно играть за деньги: как поощряли футболистов в СССР

131 год назад в России состоялся первый футбольный матч. Сегодня эта игра — самая популярная в мире: вокруг нее постоянно кипят страсти, а клубы тратят миллиарды на покупку новых спортсменов. Доцент исторического факультета МГУ Юрий Борисенок рассказал «Вечерней Москве», как история футбола начиналась в нашей стране.

В первое десятилетие своего существования игра была скорее любительской. Тем не менее в России существовала сборная команда, которая принимала участие в Олимпийских играх 1912 года в Лондоне. Но она проиграла там сборной Германии со счетом 0:16. Раньше игрокам могли оплачивать транспортные расходы, проживание. Но никто и не думал, что можно играть в футбол за деньги! И даже в Англии, на родине этого вида спорта, футболисты долго не принадлежали к числу богатых людей.

С появлением в 1936 году советского футбольного чемпионата наметилась и материальная сторона. Игроки неизменно считались любителями, но в 1980-е годы на поле вышли первые профессионалы. Самым простым способом оформления футболиста на работу, как оказалось, было устроить его на должность инструктора по физкультуре. Кто-то из спортсменов оформлялся и на рабочие специальности. Футболисты, например, донецкого «Шахтера» были устроены на шахтах. И зарплаты у них были приличные.

Система поощрения футболистов не всегда сводилась к денежной составляющей. Материальные блага были достаточно серьезными: у игроков была возможность получить квартиру или купить автомобиль без очереди. А у футболистов сборной СССР и некоторых клубов появлялась возможность иногда получать валюту. Все поменялось в перестройку. После чемпионата Европы в 1988 году, когда сборная СССР достигла последнего успеха, начался активный «исход» наших футболистов на Запад.

Ушастый болельщик

Однажды в Мальме (Швеция) на поле появился заяц. Он не испугался людей, а присел и стал наблюдать за игрой. Через некоторое время он снова прискакал. Косой превратился в заядлого болельщика. Сезон он завершил посещением матча сборных Дании и Швеции.

Поплатился за скандал

Однажды в Англии не в меру темпераментный болельщик поднял такой скандал на одном футбольном матче, что представителям власти пришлось силой увести его со стадиона. Представ перед судьей, голосистый болельщик объяснил свое решение необъективностью арбитра. Подумав, суд вынес поистине соломоново решение: он обязал болельщика в течение года являться в полицию и отсиживать по два часа в те дни, когда играла его любимая команда.

Слон на защите судьи

В штате Мадрас (Индия) на кромку поля вместо полиции выпускают специально выдрессированного слона. В критический момент он обхватывает арбитра хоботом и выносит в безопасное место.

Учил бить левой

Тренер английской команды «Хитинг Бредшоу» Эрик Лоуэлл ввел нововведение. Для того чтобы приучить футболистов бить левой ногой, он выдавал им на тренировках только одну бутсу — левую. Вторую разрешалось обуть после того, как игроки изрядно потренируют слабую ногу. В результате эксперимента футболисты одинаково успешно били с обеих ног.

А Пинейро не везет

Бразильского футбольного защитника Жуана Карлоса Батиста Пинейро называли рекордсменом по голам... в собственные ворота. Только в одном сезоне он забил в ворота своей команды 10 мячей. Тогда его перевели в нападение. Но в первом же матче на новой позиции он опять ухитрился сделать автогол. Когда футболисту исполнилось 25 лет, товарищи по команде преподнесли ему компас. На котором было выгравировано: «Помни, противник на той стороне».

Мяч-то сдулся

Самый нелепый гол был забит в матче «Спарты» (Роттердам) и «Барселоны» в 1973 году. Защитник отбил мяч от своих ворот, направив его высоко вверх. От ветра мяч неожиданно лопнул и бесформенным комком тряпки упал в ворота Барселоны. Судья приказал заменить мяч и, несмотря на протесты игроков, засчитал взятие ворот.

Родился на стадионе

В истории футбола был и случай, когда ребенок родился прямо на стадионе во время футбольного матча. «Самый юный футбольный болельщик проживает у нас», — писала одна английская газета в конце 1960-х годов. И это было истиной. Ибо Эдди Хартфорд родился прямо на стадионе во время матча «Сток Сити» — «Арсенал».

Сразу после игры новорожденному преподнесли мяч с автографами всех участников матча и трех арбитров, а также чековую книжку на 50 фунтов стерлингов (6172 рубля). Плюс ко всему менеджер «Сток Сити» объявил себя футбольным опекуном мальчика и добавил, что Эдди будет сопровождать клуб во всех поездках как талисман команды.

Поле туманное

Английский футбол зимой — мучение как для игроков, так и для судей, потому что часто матчи проходят в густом тумане. После одной из таких игр, закончившейся со счетом 3:3, нападающий Джордж Одц вспоминал: «Я точно помню, что забил пять мячей, но не знаю, в какие ворота». По окончании этой игры судья обнаружил, что в каждой команде играло по 18 человек.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

Криштиану Роналду, 39 лет.

Нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Его заработок непосредственно на поле — 200 миллионов долларов (18,5 миллиарда рублей), еще 60 (5,5 миллиарда рублей) — за его пределами.

Карим Бензема, 36 лет. Игрок «Аль-Иттихаде» . Футболист зарабатывает 100 миллионов долларов (9,2 миллиарда рублей), еще 6 (555,5 миллиона рублей) — это рекламные отчисления.

Лионель Месси, 37 лет. Нападающий MLS «Интер Майами» и сборной Аргентины. Клуб платит ему 65 миллионов долларов (более 5 миллиардов рублей), еще 70 (6,4 миллиарда рублей) — дополнительный доход.

Неймар, 32 года. Нападающий «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии. Зарплата в клубе — 80 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей), за пределами поля — 32 (2,9 миллиарда рублей).

Килиан Мбаппе, 25 лет. Игрок «Реала» (Мадрид). Зарплата около 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей). Плюс 50 миллионов евро (более 5 миллиардов рублей) — разовая компенсация за переход из «ПСЖ». Доходы от рекламных соглашений — около 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей).

ПОКУПКИ И ПРОДАЖИ ЗА МИЛЛИАРДЫ

Эсекьель Барко, «Спартак» (Москва). За переход из Аргентины московский клуб заплатил 14 миллионов евро (1,4 миллиарда рублей).Трансфер форварда Лусиано Гонду из аргентинского «Архентинос Хуниорс» в «Зенит» стоил 12 миллионов евро (1,2 миллиарда рублей).

Александр Соболев. Переход из «Спартака» (Москва) в «Зенит» (Санкт-Петербург) обошелся в 10 миллионов евро (более 1 миллиарда рублей).Самая крупная продажа — трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский «ПСЖ» за 20 миллионов евро (более 2 миллиардов рублей).