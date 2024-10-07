Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не станет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.