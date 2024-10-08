Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
Российская Премьер-Лига объявила номинантов на звание лучшего тренера в сентябре. В список претендентов на награду попали следующие специалисты:
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (9 очков, 3 матча, 2-е место);
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 3 матча, 1-е место);
- Заур Тедеев, «Акрон» (6 очков, 3 матча, 9-е место);
- Сергей Семак, «Зенит» (6 очков, 3 матча, 3-е место);
- Марцел Личка, «Динамо» (7 очков, 3 матча, 4-е место).
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных кандидатов в каждом из голосований лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.