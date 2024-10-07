Тюкавин высказался о словесном противостоянии с Денисовым

Константин Тюкавин высказался о словесном противостоянии с Даниилом Денисовым.

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После матча «Спартака» и «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ, который прошел 22 сентября, Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол. Матч чемпионата завершился со счетом 2:2.

После встречи команд в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?».

– Не думаю, что мои слова должны были так задеть. После моего удачного матча со «Спартаком», когда я забил хороший гол, сказал это во флеш-интервью. Не думаю, что это обидно.

– Но и по вам тоже будут проходиться. Как к этому относитесь?

– Нормально. Если про меня тоже кто-то что-то скажет – что я мешок, например, – я не обижусь. Нормальное явление.

Мне Марцел [Личка] это каждый день на тренировке говорит, я же не обижаюсь. Не расстраиваюсь, – заявил нападающий «Динамо».