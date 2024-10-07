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Валерий Газзаев предположил, какие команды будут бороться за тройку в РПЛ

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев перечислил претендентов на призовые места по итогам текущего сезона РПЛ.

Газзаев предположил, какие команды будут бороться за тройку в РПЛ
© Чемпионат.com

«Прошла всего лишь одна треть чемпионата, так что «Динамо» не так уж отстаёт от тройки. «Краснодар», «Локомотив», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» будут претендовать на призовые места. Плюс «Спартак», но он играет нестабильно. Я бы не сбрасывал «Динамо» со счетов. Они провели важную игру с ЦСКА, но впереди ещё есть игры. Нет команды, которая бы не проигрывала. Так что ничего страшного для команды ещё не произошло. Накал борьбы в таблице есть», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Футбол
Мария Куцубеева
Валерий Газзаев
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак