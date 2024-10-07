Губерниев о матчах сборной России: «Выбирать соперников не приходится, мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия»
Дмитрий Губерниев высказался о потенциальных товарищеских матчах сборной России.
Сегодня стало известно, что Россия договорилась о проведении товарищеского матча с Сирией. Ранее сообщалось, что встреча должна состояться 19 ноября.
– Мы играем с теми, кто согласен это делать. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть. Мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия. Чтобы сохранить институт сборной, нужно хоть с кем‑то играть. Выбирать соперников не приходится.
– Не страшно, если октябрьский сбор будет без товарищеского матча?
– Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку.
Мы испытываем колоссальные сложности, нам нужно сохранять сборную в условиях санкций и недопусков, – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».
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