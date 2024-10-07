Сборная Таджикистана по футболу отказалась от матча с командой России

Федерации футбола Таджикистана была вынуждена ответить отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч сборных в ноябре, поскольку у национальной команды уже были запланированы игры. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Таджикистана.

"РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи", - отметили в организации.

Ближайший сбор команды России пройдет с 7 по 15 октября, РФС пока не объявил соперников для национальной команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что сбор пройдет даже в том случае, если организация не найдет соперников для подопечных Валерия Карпина. Федерация футбола Пакистана в середине сентября уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре.

В РФС раскритиковали Федерацию футбола Пакистана

В ноябре одним из двух соперников сборной России по товарищеским матчам должна стать команда Сирии, стороны близки к подписанию соглашения.