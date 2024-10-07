Португальский защитник Дуарте летом мог оказаться в РПЛ

Португальский защитник Андре Дуарте этим летом мог перебраться в клуб РПЛ. Об этом сообщил Бернарду Вашконселуш, агент 27-летнего игрока.

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«У Андре Дуарте было предложение от российского клуба, но в итоге он предпочел «Уйпешт». Почему не выбрал Россию? Просто футболист принял решение перейти в «Уйпешт», нет никакой дополнительной подоплеки», — цитирует Вашконселуша «РБ Спорт».

По итогу Дуарте оказался в венгерском «Уйпеште» и уже провел за новую команду 6 матчей. Прошлый сезон португалец отыграл в хорватском «Осиеке» (32 матча и голевая передача).

Летом сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов из нижней части таблицы Премьер-лиги.

Transfermarkt оценивает Дуарте в 1,5 млн евро.