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Сеть пиццерий Domino’s – тен Хагу: «Принимаем на работу. Не тебя, Эрик»

Сеть пиццерий Domino’s пошутила над Эриком тен Хагом.

Сеть пиццерий пошутила над Эриком тен Хагом
© Sports.ru

Она провела промокампанию на территории возле «Олд Траффорд». На рекламном щите рядом с фотографией главного тренера «Манчестер Юнайтед» была надпись: «Принимаем на работу. Не тебя, Эрик».

«Мы готовимся к самому напряженному времени года, и нам нужны люди, которые присоединятся к нашей команде. Компания ищет людей, нацеленных на результат, так что тен Хаг, к сожалению, нам не подходит», – сказал представитель компании Domino’s Pizza.
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