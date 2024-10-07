Слишкович впервые прокомментировал назначение в «Оренбург»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своём назначении в «Оренбург».

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«Я очень рад, потому что у меня появилась возможность работать в серьёзном клубе, у которого есть амбиции, молодая команда. Думаю, многие мои идеи можно воплотить с такой командой. Меня бы здесь не было, если бы я этого не хотел», – сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Сегодня вместо него был назначен Слишкович, который известен по своей работе в московском «Спартаке». Боснийский специалист был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых.