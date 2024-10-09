Андрес Иньеста высказался на тему своего возможного возвращения в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался на тему своего возможного возвращения в каталонскую команду.

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«Я хотел бы однажды вернуться в «Барселону». Не просто так, а потому, что те, кто оказал так много влияния на клуб, так или иначе, должны быть там. Когда я смогу сделать то, что я сделал как игрок, в другой роли в клубе… Я был бы рад», — приводит слова Иньесты пресс-служба «Барселоны».

Андрес Иньеста находился в системе «Барселоны» с 1996 по 2018 год. За этот период он принял участие в 674 матчах за взрослую команду во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также Андрес успел поиграть за японский «Виссел Кобе», в составе которого испанец принял участие в 134 матчах во всех турнирах, где отметился 26 голами и 25 результативными передачами. Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, где он успел забить пять голов в 23 матчах.

В составе национальной команды Испании Иньеста дважды выиграл Евро и стал победителем ЧМ.