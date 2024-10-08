Сборная России сыграет товарищеский матч с Пакистаном в пятницу

Сборная России всё-таки проведёт товарищеский матч на октябрьских учебно-тренировочных сборах. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Пакистана, информирует телеграм-канал «Коммент.Биги».

Матч Россия — Пакистан состоится в пятницу, 11 октября.

Сбор национальной команды стартовал в Новогорске 7 октября. На данный момент у сборной России нет официально объявленного соперника для проведения международного товарищеского матча.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Причина — политическая ситуация в мире.