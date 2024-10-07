Юран рассказал о поступавших ему с Украины угрозах

Тренер Сергей Юран рассказал журналистам, что ему поступали угрозы с Украины из-за решения выступать за сборную России после распада Советского Союза. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, бывший футболист является уроженцем Луганска и воспитанником местной «Зари».

Юран отметил, что много лет назад приезжал вместе с командой во Львов и люди не желали общаться с футболистами, отворачивались от них.

«Для меня было очень сложно понять это — Украина отдельно, Россия отдельно. Я считал, что один народ, для меня ничего не изменилось. Потом пошли угрозы, когда я уже отказался официально и принял приглашение России, мне письма показывали родители, когда я приезжал», — пояснил тренер.

В дальнейшем, уточнил Юран, угрозы стали еще жестче. Авторы писем сообщали, что в военное время за такое расстреливают, обвиняли его в предательстве.

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Напомним, что в качестве игрока Юран выступал за киевское «Динамо», английский «Миллуолл», московский «Спартак». На счету экс-нападающего 25 матчей и пять голов в составе сборной России.

Ранее председатель совета директоров нижегородской команды «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что работа Сергея Юрана на посту главного тренера не вызывает вопросов у руководства клуба.