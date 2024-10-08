Игрок «Спартака» ответил, способна ли команда бороться за чемпионство

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос, могут ли красно-белые бороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

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«Команда у нас хорошая. Может быть, не играем на 100%, как можем, каждый из нас. От этого и результат, от этого и восемь очков мы уже горим. Но по игре я бы не сказал, что мы сильно уступаем кому-то. И с тем же «Динамо» мы должны были выигрывать, как по мне. Плюс глупейший гол на последних секундах, ещё и в большинстве. Это непозволительно для команды, которая ставит самые высокие задачи», — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн. Отметим, что красно-белые по состоянию на сегодняшний день занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».