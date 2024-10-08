Дети из Белгородской и Курской областей посетят тренировку сборной России

Российский футбольный союз (РФС) пригласит детей из Белгородской и Курской областей на открытую тренировку сборной России, которая пройдет 10 октября в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник.

"РФС организует открытую тренировку сборной России, она пройдет в четверг в Москве. В ней примут участие вызванные на сбор футболисты, включая прилетевшего из Монако лидера команды Александра Головина, - сказал собеседник агентства. - Также непосредственными участниками тренировки станут специально приглашенные воспитанники спортшкол из Суджы и других городов Курской и Белгородской областей, пострадавших от военных действий. Для них команда Валерия Карпина проведет мастер-классы и гала-матч".

Сбор команды России проходит с 7 по 15 октября, РФС пока не объявил соперников для национальной команды. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что сбор пройдет даже в том случае, если организация не найдет соперников для подопечных Валерия Карпина. Федерация футбола Пакистана в середине сентября уведомила РФС о невозможности сыграть матч в октябре.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.