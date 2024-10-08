Головин стал самым дорогим футболистом с постсовесткого пространства в Лиге 1

Футболист «Монако» стал самым дорогим футболистом с постсоветского пространства в чемпионате Франции. Об этом сообщает Transfermarkt в своем Telegram-канале.

Стоимость Головина составляет €30 млн. Грузинский футболист «Лиона» Жорж Микаутадзе стоит €20 млн. Также €20 млн. стоит россиянин Матвей Сафонов из «ПСЖ».

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

«Монако» идет в лидерах чемпионата Франции, набрав 19 очков в семи турах. Следующий вторым «ПСЖ» отстает на два балла. Замыкает тройку сильнейших «Марсель». Клуб с юга страны набрал 14 очков.

В Лиге чемпионов «Монако» в первом туре обыграл каталонскую «Барселону». Головин сыграл в том матче 45 минут, выйдя на замену сразу после перерыва. Встреча завершилась со счетом 2:1. Во втором туре «Монако» вырвал ничью у загребского «Динамо» — 2:2.