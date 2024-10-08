Сборная Замбии не смогла договориться с Россией о матче в октябре

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга рассказал о неудачных переговорах со сборной России о проведении товарищеского матча в сентябре-октябре, передает Sport24. "Мы не смогли договориться с Россией о матче в сентябре и октябре. Но хотели бы пообщаться насчет товарищеской игры с российской стороной в ноябре", - сказал Каманга. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии. 5 сентября сборная России в Ханое сыграла товарищеский матч с командой Вьетнама, который завершился со счетом 3:0. 7 сентября должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Таиланда в Ханое, однако он был отменен из-за тайфуна "Яги".