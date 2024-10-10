Назван лучший тренер РПЛ в сентябре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в сентябре, информирует пресс-служба РПЛ.

© РИА Новости

В прошлом месяце Мусаев во главе «Краснодара» провёл три матча и набрал максимально возможное количество очков — девять. «Быки» под руководством специалиста вышли на первое место в турнирной таблице.

Победитель был определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Мусаев победил в голосования экспертов РПЛ и телеэкспертов. Болельщики же выбрали лучшим тренером сентября Михаила Галактионова из «Локомотива». Однако Мусаев победил в двух из трёх опросов, поэтому награду забирает именно он.