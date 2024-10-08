Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»
Никита Чернов ответил на вопрос, сколько денег тратит в месяц в Москве.
– Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве?
– Очень много трачу.
– Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тысяч рублей в месяц.
– Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеется). Если так взять, то 600-700 тысяч точно.
Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все.
Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь.
Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит.
– Инвестируешь куда деньги?
– Есть, конечно, люди, которые помогают.
Инвестиции в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
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Чернов из «Спартака» тратит 600-700 тысяч в месяц: «Жена – самая дорогая, детям оплатить школу, няню. Бензин по 80 рублей стоит, на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все»