Никита Чернов ответил на вопрос, сколько денег тратит в месяц в Москве.

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– Сколько в месяц тратишь на жизнь в Москве?

– Очень много трачу.

– Некоторые твои коллеги умудряются в Москве тратить 100 тысяч рублей в месяц.

– Детям оплатить школу, садик, няню, жена вообще самая дорогая (смеется). Если так взять, то 600-700 тысяч точно.

Сейчас сотый бензин по 80 рублей стоит. Просто на 6 тысяч заправился один раз за три дня – и все.

Скинуть одному, скинуть другому, сам понимаешь.

Родителям помочь тоже надо, так получается где-то даже больше. Большая сумма всегда выходит.

– Инвестируешь куда деньги?

– Есть, конечно, люди, которые помогают.

Инвестиции в коммерческую недвижимость в основном. Пару квартир, пару коммерций, – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.