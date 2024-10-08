«Манчестер Сити» обвинил АПЛ во введении в заблуждение клубов

Футбольный клуб «Манчестер Сити» обвинил английскую Премьер-лигу во введении в заблуждение клубов в связи с неточностью в её вердикте по юридическому спору о правилах, регулирующих коммерческие сделки между клубами и связанными с ними компаниями, сообщает The Times.

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По информации источника, главный юрист «Сити» Саймон Клифф направил остальным 19 клубам, а также Премьер-лиге письмо с подробным опровержением заявления АПЛ, подписанного генеральным директором лиги Ричардом Мастерсом.

В письме Клифф назвал краткое изложение решения комиссии «неверным» и предупредил о возможности дальнейших юридических споров, если клубы поддадутся давлению и согласятся внести быстрые поправки в правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT).

Также сообщается, что АПЛ отказалась отвечать на письмо «Сити» клубам публично, но в частном порядке настаивает, что на внеочередном заседании клубов не будет голосования по поправкам к правилам APT. Также предполагается, что лига отвергает утверждение «Сити» о том, что её ответ на решение арбитражной комиссии был вводящим в заблуждение.

На следующей неделе должно состояться экстренное заседание клубов, на котором также будут обсуждаться продолжающиеся слушания по 115 предполагаемым нарушениям «горожанами» финансовых правил.