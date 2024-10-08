Лукас Вера: «Химки» не вылетят, мы сохраним место в РПЛ

Полузащитник «Химок» Лукас Вера уверен, что подмосковный клуб сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

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«Химки» не вылетят в Первую лигу по итогам сезона, мы сохраним место в РПЛ. Мы отлично работаем на тренировках, нам просто нужно выиграть один матч, и всё пойдёт как надо. Мы не вылетим», – приводит слова Веры «РБ Спорт».

Напомним, 6 октября состоялся матч 11-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Сергей Цыганок из Владивостока. «Краснодар» разгромил соперника со счётом 4:0. На 41-й минуте отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба с передачи Сергея Петрова. На 55-й минуте Жоау Батчи удвоил преимущество «быков». На 73-й минуте Кордоба оформил дубль. На 89-й минуте забил полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо. На данный момент «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. В следующем туре «Химки» сыграют с «Локомотивом».