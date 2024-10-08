В «Милане» недовольны отношением игроков к делу. Фонсека пока вне угрозы увольнения (GdS)
В «Милане» недовольны отношением игроков к делу.
Команда Паулу Фонсеки находится на шестом месте в Серии А, набрав 11 очков за 7 матчей. В последней игре «Милан» уступил «Фиорентине» со счетом 1:2.
Главный тренер был возмущен тем, что штатный пенальтист Кристиан Пулишич не пробил ни одного из двух пенальти с «Фиорентиной», а Давид Де Хеа отразил удары Тео Эрнандеса и Тэмми Абрахама.
По данным La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, руководство «Милана» недовольно отношением игроков к делу, но Фонсеке пока ничего не угрожает.
В клубе поддерживают португальского специалиста и не планируют каких-либо решительных действий в его адрес.
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