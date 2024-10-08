Шалимов высказался о ситуации с возможной отставкой Осинькина

Бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о слухах о возможной отставке Игоря Осинькина с поста главного тренера «Крыльев Советов».

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«Тут вообще тайна какая-то. Осинькин не раз говорил — не понимаю, что происходит, что за вбросы. А ответа ждёт не только он, но и команда, и в итоге губернатор решил разобраться. Но очки-то потеряны, их весной может не хватить. И тут важно, чтобы команда была единой, — у меня есть ощущение, что команда сплотилась именно вокруг тренера», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России. Самарский клуб после 11 туров РПЛ занимает 10-е место в таблице, набрав 11 очков.

Ранее стало известно, что «Крылья Советов» в ближайшее время планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.