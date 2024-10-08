Игорь Корнеев: «Динамо» в тройке не будет, это уже понятно

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что московское «Динамо» завершит нынешний сезон за пределами топ-3 турнирной таблицы РПЛ.

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«Динамо» в тройке не будет. Это уже понятно. Мы уже говорили, что у команды очень большая проблема с защитниками. Выделяется только Майсторович. Но что сказать про других? Нет других защитников. Бальбуэна уже два года опаздывает. Я уже не говорю про Фернандеса, Маричаля, Дасу… Но в клубе ничего не делают», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 6 октября состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1. На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 55-й минуте ответный мяч «Динамо» забил полузащитник Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте форвард Тамерлан Мусаев принёс победу армейцам. «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 20 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал также 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 27 очков за 11 игр.