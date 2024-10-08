Иньеста со слезами на глазах объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении игровой карьеры.

Во вторник Иньеста собрал пресс‑конференцию в Барселоне, где не смог сдержать слез во время прощальной речи.

— Никогда не думал, что этот день наступит. Все эти слезы, которые мы пролили за эти дни, — это слезы эмоций и гордости. Это грусть, это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, который мечтал стать футболистом. И я сделал это. Мы сделали это. Благодаря тяжелой работе, самопожертвованию и никогда не сдаваясь. Эти ценности были важны в моей жизни, и поэтому сегодня я чувствую гордость за весь этот путь. Я очень счастлив, что достиг мечты стать профессиональным футболистом. Сегодня это похоже на сказку. Я испытал все самое лучшее, что только можно испытать на человеческом и профессиональном уровне, — приводит слова Иньесты AS.

В мае Иньесте исполнилось 40 лет. Большую часть карьеры полузащитник провел в «Барселоне», в составе которой девять раз выиграл чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также он выступал за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

Вместе со сборной Испании футболист стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.