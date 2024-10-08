Клубы РПЛ впервые в сезоне не подали жалоб в ЭСК по итогам тура

Клубы РПЛ не подали жалоб в ЭСК по итогам 11-го тура.

© Sports.ru

Впервые в этом сезоне ни одна из команд Премьер-лиги не обратилась в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

«В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

После 11 матчей в чемпионате лидируют «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 27 очков. На третьей строчке расположился «Зенит» – 26 баллов.