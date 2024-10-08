Клубы РПЛ не подали жалоб в ЭСК по итогам 11-го тура.
Впервые в этом сезоне ни одна из команд Премьер-лиги не обратилась в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС).
«В ЭСК обращений от клубов за прошедший тур не было», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
После 11 матчей в чемпионате лидируют «Краснодар» и «Локомотив», набравшие по 27 очков. На третьей строчке расположился «Зенит» – 26 баллов.
Sports.ru: главные новости
Мостовой о «Локомотиве»: «Многие, как и я, недооценивали Галактионова. Посмотрим, что будет дальше. Пока не вижу их в тройке»
Клубы РПЛ впервые в сезоне не подали жалоб в ЭСК по итогам тура
Юран о выборе сборной в 90-е: «С Украины звонили, но я отказался – было предложение от России. Позже дал большое интервью, но до кого-то на Украине объяснения не дошли»