Защитник «Спартака» рассказал, когда вернется в строй после травмы

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о том, когда вернётся на поле после перенесённой травмы плюсневой кости. Повреждение защитник получил в сентябре.

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«Сейчас делаю все упражнения, всё это максимально долго и нудно, но уже не первая травма. В этом вопросе спешить нельзя, надо, чтобы всё зажило максимально хорошо, чтобы потом выйти на свой пик. Планирую восстановиться в середине ноября, если всё хорошо будет. Скоро снимок ноги надо будет делать», — приводит слова Чернова РБК.

Чернову 28 лет. Он является воспитанником академии ЦСКА. С 2019 по 2021 год защитник выступал за самарские «Крылья Советов». С 2021 играет за «Спартак». В нынешнем сезоне Чернов провёл четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги и ещё две встречи в Кубке страны. Действующий контракт защитника со «Спартаком» рассчитан до декабря 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Никиты Чернова в € 2 млн. Отметим, что красно-белые по состоянию на сегодняшний день занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 19 очков по результатам 11 игр. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Краснодаром».