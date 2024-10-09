Стала известна судьба тренера «Крыльев», расплакавшегося после поражения в РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сохранил свой пост как минимум до конца сезона. Об этом написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги», — написал он.

В конце сентября «Чемпионат.com» сообщил, что «Крылья Советов» сменят главного тренера — вместо Осинькина должен быть назначен Сергей Игнашевич. Однако перестановка пока не состоится.

6 октября самарская команда проиграла московскому «Локомотиву» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе «железнодорожников» оформил Тимур Сулейманов, который отличился на 75-й минуте. После поражения Осинькин не смог сдержать слез.

«Крылья Советов» идут на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 баллов.