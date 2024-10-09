Экс-тренер «Спартака» назвал способ борьбы с лимитом на легионеров

Клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо улучшать академии, чтобы не возникало споров о лимите на легионеров. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Рауль Рианчо.

«Надо ответить на вопрос: кто может помочь повысить качество футбола? Улучшится ли качество молодежного футбола с появлением в лиге новых игроков или тренеров? Для меня здесь ответ простой: улучшайте свои академии. Тогда вы увидите быстрые результаты в профессиональном футболе и не нужно будет рассуждать о лимите», — заявил Рианчо.

Специалист высказался о том, считает ли он лимит на легионеров в РПЛ необходимой мерой. Он подчеркнул, что количество иностранных игроков в той или иной команде не имеет значения, важно их качество.

Согласно нынешнему регламенту, клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и как минимум 12 воспитанников российских академий. На поле в составе одной команды одновременно может находиться не более восьми иностранных футболистов.