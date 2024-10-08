Стоимость вратаря Ивана Злобина выросла более чем в два раза

Интернет-портал Transfermarkt провёл обновление рыночных стоимостей футболистов из чемпионата Португалии. Так, свою новую стоимость получил 27-летний российский голкипер португальского «Фамаликана» Иван Злобин.

© Чемпионат.com

Ранее рыночная стоимость Злобина составляла € 300 тыс. После обновления она выросла на € 400 тыс. и теперь составляет € 700 тыс. Отметим, что теперь Иван входит в десятку самых дорогих футболистов «Фамаликана».

В текущем сезоне Иван Злобин сыграл в семи матчах чемпионата Португалии, пропустив в них четыре гола, четыре игры российский голкипер провёл без пропущенных мячей. Вратарь начинал свой футбольный путь в Академии имени Коноплёва и клубной академии ЦСКА, с января 2016 года находился в системе лиссабонской «Бенфики», откуда перешёл в «Фамаликан» в августе 2020 года.