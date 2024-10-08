Пименов рассказал, как относится к сравнениям с Ди Каприо

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов рассказал, что его забавляют сравнения с голливудским актером Леонардо Ди Каприо.

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— Вас забавляют или злят постоянные сравнения с Ди Каприо?

— Забавляют. Как это может злить? Ди Каприо — не самый некрасивый человек в мире, даже вроде как звезда (смеётся). Кто‑то видит сходства — ради бога. Но я абсолютно их не вижу.

— За рубежом вас не принимали за Ди Каприо?

— Нет. Только кассир супермаркета в Америке говорил, что похож (смеётся). Один раз такое было, — приводит слова Пименова «Чемпионат».

В составе «Локомотива» Пименов дважды выиграл чемпионат и Кубок России, один раз — Суперкубок страны.