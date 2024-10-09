В сборной Пакистана заявили о желании сыграть с Россией в ноябре

Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией. "Федерация футбола Пакистана отправила запрос на игру в ноябрьское окно ФИФА. Пока что мы не получили никакого ответа от РФС. Если получится, матч пройдет в России", - цитирует Яшала "СЭ".

Ранее стало известно, что сборная России не сыграет с Пакистаном во время октябрьской международной паузы. Сообщалось, что национальная команда России проведет открытую для болельщиков тренировку.

Напомним, что в сентябре сборная России на выезде одержала победу над Вьетнамом в товарищеском матче со счетом 3:0, встреча с Таиландом была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. В 2024 году Россия также одержала победу над Белоруссией и Сербией - оба матча завершились со счетом 4:0.