Первый тренер Соболева: скоро Александр станет основным в «Зените»

Александр Горбунов, ранее тренировавший нападающего «Зенита» Александра Соболева, прокомментировал игру игрока в первых матчах за петербуржцев.

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Соболев подписал контракт с «Зенитом» в конце августа после перехода из «Спартака» и уже успел сыграть за новую команду в 6 матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу.

«Кассьерра может вместе с Соболевым играть. Скоро Александр будет выходить на поле с первых минут», – сказал Горбунов «РБ Спорт».

Горбунов отметил, что Соболев всё ещё адаптируется в «Зените». По его словам, в последних играх нападающий не проводил на поле все 90 минут и пока ещё не успел набрать оптимальную форму.