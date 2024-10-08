Конате высказался о серии конфликтов на Ближнем Востоке

Конате о ситуации на Ближнем Востоке: «Борьба с терроризмом – это одно, но массовые убийства гражданских... Вне религии, вне конфликтов, мы – люди, у нас разный цвет кожи, но одна кровь. То, что мы видим в соцсетях, – отвратительно»