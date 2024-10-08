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Сборная России проведет открытую тренировку для болельщиков 10 октября

Сборная России проведет открытую тренировку для болельщиков.

Сборная России проведет открытую тренировку для болельщиков
© Sports.ru

Она пройдет 10 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В программе мероприятия запланированы мастер-классы, фото- и автограф-сессии, а также общение болельщиков с игроками национальной команды. В занятии примут участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

Программа начнется в 17:30 по московскому времени, тренировка – в 18:00.

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