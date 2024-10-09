Виктор Гончаренко стал главным тренером «Пари НН».
Клуб объявил об этом роликом в телеграм-канале.
Контракт с 47-летним специалистом заключен на два года.
Последним местом работы Гончаренко был «Урал», который уволил его в мае 2024 года. Ранее он также возглавлял ЦСКА, «Краснодар», «Уфу», «Кубань» и БАТЭ.
«Пари НН» набрал 11 очков в 11 матчах Мир РПЛ и занимает 12-е место в таблице. До зимней паузы «Пари НН» сыграет с «Ростовом» (дома), «Спартаком» (дома), «Ахматом» (в гостях), «Динамо» (в гостях), с «Динамо» Махачкала (дома), с «Ростовом» (в гостях), «Спартаком» (в гостях).
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«Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера
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