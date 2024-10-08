«Зенит» хочет сыграть товарищеский матч с клубом из Турции

Петербургский "Зенит" собирается сыграть товарищеский матч с турецким клубом "Фенербахче", который тренирует один из самых титулованных специалистов в истории современного футбола португалец Жозе Моуринью. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, близкий к руководству команды из Турции. Сообщается, что встреча может состояться в Турции во время паузы на игры сборных в ноябре. В октябре "Зенит" изначально планировал сыграть на выезде против минского "Динамо", но в итоге сыграет дома с сербской "Воеводиной" 12 числа. В текущем сезоне "Фенербахче" под руководством Моуринью идет на четвертом месте в чемпионате Турции, набрав 16 очков после семи туров. В Лиге Европы коллектив занимает 13 строчку, имея в активе четыре балла после двух игр. "Зенит" занимает третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ). У команды Сергея Семака 26 очков после 11 туров. От дуэта лидеров в лице "Краснодара" и московского "Локомотива" они отстают на один балл.